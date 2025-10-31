Guerre en Ukraine : un tiers des morts et blessés enregistrés cette année sont causés par des attaques de drone

Les robots volants sont responsables d’environ un tiers des morts et des blessés de civils ukrainiens enregistrés en 2025, a indiqué vendredi un haut responsable des Nations Unies, relevant que les civils sont les premières victimes de la guerre au moment où leurs besoins s’aggravent sur le terrain.



Lire l'article complet