Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Guerre en Ukraine : un tiers des morts et blessés enregistrés cette année sont causés par des attaques de drone

Les robots volants sont responsables d’environ un tiers des morts et des blessés de civils ukrainiens enregistrés en 2025, a indiqué vendredi un haut responsable des Nations Unies, relevant que les civils sont les premières victimes de la guerre au moment où leurs besoins s’aggravent sur le terrain.


© Nations Unies -
