Observatoire des droits humains

Les attaques américaines dans les Caraïbes et le Pacifique violent le droit international, selon l'ONU

Les frappes aériennes menées par les États-Unis d’Amérique contre des bateaux dans les Caraïbes et le Pacifique, prétendument liés au trafic de drogue, violent le droit international relatif aux droits humains, a indiqué vendredi le chef des droits de l’homme de l’ONU, jugeant «« inacceptables ».


