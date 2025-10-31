Tunisie. Les autorités doivent immédiatement libérer l’avocat Ahmed Souab

par Amnesty International

Avant le procès d’Ahmed Souab, avocat et défenseur des droits humains de renom, qui s’ouvre vendredi 31 octobre à Tunis, Heba Morayef, directrice régionale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Amnesty International, a déclaré : « Ahmed Souab est poursuivi sur la base d’accusations infondées de faits passibles de lourdes peines de prison, notamment de “création d’une […] The post Tunisie. Les autorités doivent immédiatement libérer l’avocat Ahmed Souab appeared first on Amnesty International. ]]>



