Observatoire des droits humains

Tunisie. Les autorités doivent immédiatement libérer l’avocat Ahmed Souab

par Amnesty International
Avant le procès d’Ahmed Souab, avocat et défenseur des droits humains de renom, qui s’ouvre vendredi 31 octobre à Tunis, Heba Morayef, directrice régionale pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Amnesty International, a déclaré : « Ahmed Souab est poursuivi sur la base d’accusations infondées de faits passibles de lourdes peines de prison, notamment de “création d’une […] The post Tunisie. Les autorités doivent immédiatement libérer l’avocat Ahmed Souab  appeared first on Amnesty International. ]]>


© Amnestie Internationale -
