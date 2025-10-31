Tolerance.ca
Lutte contre le paludisme : les scientifiques découvrent une faille cachée dans le système de défense du parasite

par Tawanda Zininga, Lecturer and Researcher, Stellenbosch University
La quercétine, un flavonoïde d’origine végétale qui donne aux plantes leurs couleurs vives, s’est révélée capable de perturber les parasites du paludisme.La Conversation


