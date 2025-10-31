Tolerance.ca
Une étude révèle que les chimpanzés d'Ouganda utilisent des insectes volants pour soigner leurs blessures

par Kayla Kolff, Postdoctoral researcher, Osnabrück University
Les animaux réagissent de différentes manières lorsqu'ils sont blessés. Mais jusqu'ici, on avait rarement la preuve qu'ils utilisaient des substances actives pour soigner leurs plaies. Une étude récente sur un orang-outan soignant une blessure à l'aide d'une plante médicinale offre une piste prometteuse.

On sait que les chimpanzés lèchent leurs blessures. Ils appliquent parfois des feuilles dessus. Mais ces comportements restent encore mal…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
