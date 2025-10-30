Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soudan : massacres à El Fasher ou le naufrage d'une nation

Exécutions, viols, famine, villes rasées. Deux années de guerre civile ont poussé le Soudan au bord de l’anéantissement moral et humain. Avec la prise d’El Fasher par les troupes paramilitaires au cours des derniers jours, un nouveau cap dans l’horreur a été franchi.


