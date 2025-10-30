Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

RDC : à Paris, l’ONU lance un appel à la solidarité face à la tragédie des Grands Lacs

La communauté internationale était réunie, jeudi, dans la capitale française pour tenter de mobiliser des fonds en faveur des victimes des violences dans l’est de la République démocratique du Congo. Dans un message vidéo, le chef de l’ONU a appelé la communauté internationale à soutenir davantage le pays, où plus de 21 millions de personnes ont besoin d’aide pour survivre.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les cyclistes ont peut-être raison de brûler arrêts et feux rouges. Voici pourquoi
~ Soudan : massacres à El Fasher ou le naufrage d'une nation
~ L’ONU met en garde contre la reprise des essais nucléaires
~ Demain, des virus au service de la médecine pour traiter des cancers, comme alternatives aux antibiotiques notamment
~ « Shutdown » aux États-Unis : quel impact sur la natalité ?
~ Stabilité affichée, risques cachés : le paradoxe des « stablecoins »
~ L’intelligence peut-elle être expliquée par la génétique et l’épigénétique ?
~ Gouvernement Lecornu : les enjeux d’une nouvelle décentralisation
~ Cinéma : le « slasher » chez Wes Craven, ou le retour du refoulé
~ Le cinéma d’horreur, miroir de nos angoisses contemporaines
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter