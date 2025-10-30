RDC : à Paris, l’ONU lance un appel à la solidarité face à la tragédie des Grands Lacs

La communauté internationale était réunie, jeudi, dans la capitale française pour tenter de mobiliser des fonds en faveur des victimes des violences dans l’est de la République démocratique du Congo. Dans un message vidéo, le chef de l’ONU a appelé la communauté internationale à soutenir davantage le pays, où plus de 21 millions de personnes ont besoin d’aide pour survivre.



