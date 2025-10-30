L’ONU met en garde contre la reprise des essais nucléaires

Le spectre des champignons atomiques refait surface. Après les propos du président américain Donald Trump évoquant une possible reprise des essais nucléaires du pays, les Nations Unies ont lancé jeudi un avertissement sans détour : rouvrir cette boîte de Pandore serait un pari dangereux dans un monde déjà saturé de tensions.



