Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’ONU met en garde contre la reprise des essais nucléaires

Le spectre des champignons atomiques refait surface. Après les propos du président américain Donald Trump évoquant une possible reprise des essais nucléaires du pays, les Nations Unies ont lancé jeudi un avertissement sans détour : rouvrir cette boîte de Pandore serait un pari dangereux dans un monde déjà saturé de tensions.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Les cyclistes ont peut-être raison de brûler arrêts et feux rouges. Voici pourquoi
~ Soudan : massacres à El Fasher ou le naufrage d'une nation
~ RDC : à Paris, l’ONU lance un appel à la solidarité face à la tragédie des Grands Lacs
~ Demain, des virus au service de la médecine pour traiter des cancers, comme alternatives aux antibiotiques notamment
~ « Shutdown » aux États-Unis : quel impact sur la natalité ?
~ Stabilité affichée, risques cachés : le paradoxe des « stablecoins »
~ L’intelligence peut-elle être expliquée par la génétique et l’épigénétique ?
~ Gouvernement Lecornu : les enjeux d’une nouvelle décentralisation
~ Cinéma : le « slasher » chez Wes Craven, ou le retour du refoulé
~ Le cinéma d’horreur, miroir de nos angoisses contemporaines
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter