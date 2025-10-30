Cameroun : Paul Biya déclaré vainqueur dans un contexte de violences postélectorales

par Human Rights Watch

Click to expand Image Capture d'écran d'une vidéo montrant un policier faisant usage de gaz lacrymogènes sur des manifestants à Maroua, région de l'Extrême-Nord, au Cameroun, le 22 octobre 2025. © 2025 Privé (Nairobi) – La période postélectorale au Cameroun a été marquée par des violences, avec au moins quatre personnes tuées vraisemblablement par les forces de sécurité, des dizaines de blessés et des centaines d'autres personnes arrêtées à travers le pays depuis l'élection présidentielle du 12 octobre, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Les autorités devraient immédiatement…



