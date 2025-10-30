Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’intelligence peut-elle être expliquée par la génétique et l’épigénétique ?

par Corinne Augé, Professeur en génétique moléculaire et biotechnologie, Université de Tours
Stéphane Mortaud, Professeur neurosciences, CNRS, Université d’Orléans
Quelle est la part de l’environnement, en particulier social, de l’épigénétique et de la génétique dans les manifestations de l’intelligence (ou des intelligences) chez l’enfant et chez l’adulte ?La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Demain, des virus au service de la médecine pour traiter des cancers, comme alternatives aux antibiotiques notamment
~ « Shutdown » aux États-Unis : quel impact sur la natalité ?
~ Stabilité affichée, risques cachés : le paradoxe des « stablecoins »
~ Gouvernement Lecornu : les enjeux d’une nouvelle décentralisation
~ Cinéma : le « slasher » chez Wes Craven, ou le retour du refoulé
~ Le cinéma d’horreur, miroir de nos angoisses contemporaines
~ Bad Bunny au Super Bowl : une polémique emblématique des États-Unis de Donald Trump
~ De Chirac à Macron, comment ont évolué les dépenses de l’État
~ Quand « équité » devient « appartenance » : un recul déguisé de l’EDI
~ Cameroun : l’ONU alarmée par les décès signalés après la réélection de Paul Biya
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter