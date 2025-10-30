Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Cinéma : le « slasher » chez Wes Craven, ou le retour du refoulé

par Maxime Parola, Doctorant en Art, Université Côte d’Azur
Apparu dans les années 1970, le « slasher » est une catégorie de film d’horreur répondant à une typologie très stricte et particulièrement codifiée. Si le réalisateur Wes Craven n’est pas à proprement parler à l’origine du genre, il y a contribué de façon significative au travers de plusieurs films dont les plus marquants sont sans conteste « les Griffes de la nuit » (1984), où apparaît la figure de Freddy Krueger, et « Scream » (1996) qui lancera la vague des « neo-slashers ».

Le slasher se définit par un certain nombre de figures imposées tant dans le…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Demain, des virus au service de la médecine pour traiter des cancers, comme alternatives aux antibiotiques notamment
~ « Shutdown » aux États-Unis : quel impact sur la natalité ?
~ Stabilité affichée, risques cachés : le paradoxe des « stablecoins »
~ L’intelligence peut-elle être expliquée par la génétique et l’épigénétique ?
~ Gouvernement Lecornu : les enjeux d’une nouvelle décentralisation
~ Le cinéma d’horreur, miroir de nos angoisses contemporaines
~ Bad Bunny au Super Bowl : une polémique emblématique des États-Unis de Donald Trump
~ De Chirac à Macron, comment ont évolué les dépenses de l’État
~ Quand « équité » devient « appartenance » : un recul déguisé de l’EDI
~ Cameroun : l’ONU alarmée par les décès signalés après la réélection de Paul Biya
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter