Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

L’AIEA alerte sur la fragilité du régime de non-prolifération nucléaire

À l’ONU, le chef du gendarme nucléaire mondial cite l’Iran, la Syrie et l’Ukraine comme autant de fronts où se joue la crédibilité du système international de contrôle de l’atome.


Lire l'article complet

© Nations Unies -
