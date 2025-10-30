Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Soudan. Les FAR doivent cesser d’attaquer et de faire souffrir les civil·e·s à El Fasher

par Amnesty International
En réaction aux informations faisant état de violences ainsi que d’attaques des Forces d’appui rapide (FAR) contre la population civile à El Fasher, dans l’État soudanais du Darfour du Nord, le directeur régional d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, Tigere Chagutah, a déclaré : « Les informations provenant d’El Fasher sont épouvantables. Les FAR doivent immédiatement […] The post Soudan. Les FAR doivent cesser d’attaquer et de faire souffrir les civil·e·s à El Fasher appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
