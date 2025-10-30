Soudan. Les FAR doivent cesser d’attaquer et de faire souffrir les civil·e·s à El Fasher

par Amnesty International

En réaction aux informations faisant état de violences ainsi que d’attaques des Forces d’appui rapide (FAR) contre la population civile à El Fasher, dans l’État soudanais du Darfour du Nord, le directeur régional d’Amnesty International pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, Tigere Chagutah, a déclaré : « Les informations provenant d’El Fasher sont épouvantables. Les FAR doivent immédiatement […] The post Soudan. Les FAR doivent cesser d’attaquer et de faire souffrir les civil·e·s à El Fasher appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet