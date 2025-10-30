Salvador. Il faut immédiatement libérer deux prisonniers d’opinion

par Amnesty International

Amnesty International exhorte les autorités salvadoriennes à garantir immédiatement et sans condition la libération de José Ángel Pérez et Alejandro Henríquez, responsables communautaires injustement maintenus en détention depuis mai 2025 après qu'ils ont participé à une manifestation pacifique dans le but de défendre les droits de la communauté d'El Bosque. La mesure de détention provisoire […]



