Yémen. Une frappe aérienne menée par les États-Unis contre un centre de détention pour migrants doit donner lieu à une enquête pour crime de guerre

par Amnesty International

Une nouvelle enquête approfondie effectuée par Amnesty International conclut qu’une frappe aérienne américaine lancée contre un centre de détention pour migrants à Saada, dans le nord-ouest du Yémen, le 28 avril 2025, qui a tué et blessé des dizaines de migrants africains, constituait une attaque menée sans discernement. Les autorités des États-Unis doivent enquêter dans les […] The post Yémen. Une frappe aérienne menée par les États-Unis contre un centre de détention pour migrants doit donner lieu à une enquête pour crime de guerre appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet