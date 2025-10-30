Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Droit à l’avortement. Une délégation d’Amnesty International rencontre des défenseur·e·s de l’avortement dans un contexte de recul des droits fondamentaux

par Amnesty International
Une délégation d’Amnesty International se joindra à des personnes qui pratiquent des avortements et défendent ce droit dans divers pays lors de deux conférences internationales à Bogotá, en Colombie, pour examiner les avancées dans l’accès à l’avortement sécurisé et discuter de nouvelles stratégies contre les menaces croissantes visant les droits fondamentaux. Cette délégation participera à […] The post Droit à l’avortement. Une délégation d’Amnesty International rencontre des défenseur·e·s de l’avortement dans un contexte de recul des droits fondamentaux appeared first on Amnesty International.…


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
