Europe. Le système discriminatoire de délivrance de visas Schengen exclut les défenseur·e·s des droits humains

par Amnesty International

Le système de délivrance de visas dans l'espace Schengen européen a tout d'une course d'obstacles pour les défenseur·e·s des droits humains de différentes régions du monde, empêchant bon nombre d'entre eux de participer à des forums majeurs de prise de décision. Ces obstacles sont contraires aux droits et aux valeurs que les États Schengen affirment



