Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Les fantômes des pesticides hantent nos environnements pour longtemps

par Gaspard Conseil, Docteur en écotoxicologie, attaché temporaire d’enseignement et de recherche à l’Université de Lorraine (UL, ENSAIA, L2A), Université de Lorraine
Damien Banas, Professeur en Agronomie/Hydrobiologie, Université de Lorraine
De l’autre côté du miroir d’eau paisible des étangs, on rencontre en réalité de véritables « fantômes moléculaires » laissés par les pesticides utilisés pour l’agriculture. Même lorsque la substance originelle a été depuis interdite, ses produits de transformation – parfois plus toxiques – peuvent persister longtemps. Et si l’on envisageait les étangs différemment ? Les considérer comme des archives biochimiques des pollutions passées pourrait nous aider à améliorer la surveillance sanitaire et à prendre de meilleurs décisions réglementaires aujourd’hui.

Sous la…La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Europe. Le système discriminatoire de délivrance de visas Schengen exclut les défenseur·e·s des droits humains
~ Pourquoi l’écologie est d’abord une science
~ La France redéfinit le viol dans une loi historique
~ Eswatini : Déni de justice pour les violences commises par les forces de sécurité en 2021
~ Yémen. Une frappe aérienne menée par les États-Unis contre un centre de détention pour migrants doit donner lieu à une enquête pour crime de guerre
~ Droit à l’avortement. Une délégation d’Amnesty International rencontre des défenseur·e·s de l’avortement dans un contexte de recul des droits fondamentaux
~ France. L’intégration dans le droit français d’une définition du viol fondée sur le consentement est une «victoire historique»
~ Une jeune chanteuse de rue russe poursuivie pour avoir interprété des chansons d'artistes censurés
~ De l'Europe de l'Ouest à l'Afrique de l'Est : le parcours identitaire de Miski Osman et son impact
~ Les Caraïbes surveillent de près l'ouragan Erin, la première grande tempête de la saison des ouragans de l'Atlantique 2025.
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter