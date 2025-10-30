Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

France. L’intégration dans le droit français d’une définition du viol fondée sur le consentement est une «victoire historique»

par Amnesty International
En réaction à un vote du Sénat français en faveur de l’intégration d’une définition du viol fondée sur le consentement dans le Code pénal, Lola Schulmann, chargée de plaidoyer Justice de genre chez Amnesty International France, a déclaré : « L’adoption de cette loi est une avancée historique. C’est une victoire attendue de longue date pour les […] The post France. L’intégration dans le droit français d’une définition du viol fondée sur le consentement est une «victoire historique»  appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
