France. L’intégration dans le droit français d’une définition du viol fondée sur le consentement est une «victoire historique»

par Amnesty International

En réaction à un vote du Sénat français en faveur de l'intégration d'une définition du viol fondée sur le consentement dans le Code pénal, Lola Schulmann, chargée de plaidoyer Justice de genre chez Amnesty International France, a déclaré : « L'adoption de cette loi est une avancée historique. C'est une victoire attendue de longue date pour les […]



