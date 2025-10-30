La France redéfinit le viol dans une loi historique

par Human Rights Watch

Click to expand Image Une personne brandissant une pancarte sur laquelle on peut lire « Qui ne dit mot ne consent pas » devant le Palais de Justice lors d'un rassemblement en soutien à toutes les victimes de violences sexuelles et sexistes à Lyon, France, le 19 octobre 2024. © 2024 Elsa Biyick/Hans Lucas/AFP via Getty Images Le Parlement français a adopté une loi historique qui définit le viol comme tout acte sexuel non consenti – une avancée majeure dans la lutte contre les violences sexuelles dans le pays.Avec ce changement attendu de longue date, la France rejoint le Danemark,…



