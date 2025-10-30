Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

La France redéfinit le viol dans une loi historique

par Human Rights Watch
Click to expand Image Une personne brandissant une pancarte sur laquelle on peut lire « Qui ne dit mot ne consent pas » devant le Palais de Justice lors d'un rassemblement en soutien à toutes les victimes de violences sexuelles et sexistes à Lyon, France, le 19 octobre 2024. © 2024 Elsa Biyick/Hans Lucas/AFP via Getty Images Le Parlement français a adopté une loi historique qui définit le viol comme tout acte sexuel non consenti – une avancée majeure dans la lutte contre les violences sexuelles dans le pays.Avec ce changement attendu de longue date, la France rejoint le Danemark,…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
