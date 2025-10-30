Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Eswatini : Déni de justice pour les violences commises par les forces de sécurité en 2021

par Human Rights Watch
Click to expand Image Un adolescent ayant participé à des manifestations pro-démocratie tenues en juin 2021 en Eswatini, pays situé dans le sud-est de l’Afrique, montrait son dos dans cette photo prise le 28 octobre 2021 dans la banlieue de Manzini. La cicatrice visible vers le haut de son dos semble correspondre à une balle en caoutchouc tirée par un policier lors des manifestations.  © 2021 Michele Spatari/AFP via Getty Images Aucun membre des forces de sécurité d'Eswatini n'a été tenu responsable de l'utilisation de pistolets à impulsion électrique, de gaz lacrymogènes, de balles…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
