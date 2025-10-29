Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Une jeune chanteuse de rue russe poursuivie pour avoir interprété des chansons d'artistes censurés

par Virginie Escallier
Les poursuites ont été déclenchées suite à des vidéos virales montrant les performances de Stoptime sur Nevsky Prospect, où le groupe a joué des chansons d'artistes qualifiés d'« agents étrangers » : Monetochka, Noize MC, Zemfira, et Pornofilmy.


