Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

De l'Europe de l'Ouest à l'Afrique de l'Est : le parcours identitaire de Miski Osman et son impact

par Hitantsoa Fortunat
La plus grande leçon a été celle de l'adaptabilité. Que ce soit en trouvant mes marques à Mogadiscio ou en m'adaptant à Nairobi, j'ai appris que la résilience va de pair avec l'ouverture d'esprit.


© Global Voices -
