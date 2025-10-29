Soudan : Atrocités de masse dans une ville capturée au Darfour

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des personnes soudanaises déplacées ayant réussi à fuir El Fasher, capitale du Darfour-Nord capturée deux jours plus tôt par les Forces de soutien rapide (FSR), arrivaient à Tawila, autre ville située dans cette province au Soudan, le 28 octobre 2025. © 2025 Photo by -/AFP via Getty Images (Nairobi) – Des dizaines de vidéos publiées ces derniers jours sur les réseaux sociaux montrent les Forces de soutien rapide (FSR, ou RSF en anglais) commettant des exécutions extrajudiciaires et d'autres violations graves à l'encontre de personnes fuyant El Fasher, la capitale…



