Observatoire des droits humains

À l’ONU, large soutien à Cuba contre le blocus américain, mais le vote se polarise

C’est désormais une tradition onusienne, presque un rituel inscrit au calendrier diplomatique. Comme chaque année depuis 33 ans, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté une résolution réclamant la levée du blocus imposé à Cuba par les États-Unis. Mais le scrutin de mercredi révèle l’émergence de nouveaux clivages au sein de la communauté internationale.


© Nations Unies -
