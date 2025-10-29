Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

L’ONU alerte sur le déficit critique de financement pour l’adaptation climatique

Alors que les températures mondiales battent des records et que les catastrophes climatiques se multiplient, les pays en développement ne disposent que d’une fraction des financements nécessaires pour s’adapter. Selon un nouveau rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), ce manque chronique de moyens met en péril des vies, des moyens de subsistance et des économies entières.


