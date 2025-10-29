Navi Pillay accuse Israël de génocide à Gaza et dénonce l’inaction internationale

Devant un parterre de journalistes, Navi Pillay n’a pas pris de gants. « L’État d’Israël est responsable de quatre actes de génocide à Gaza », a-t-elle affirmé mardi dans la salle de presse des Nations Unies, à New York. Cette ancienne juge du Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui a longtemps dirigé le Haut-Commissariat de l’ONU aux droits de l’homme, sait ce que le mot génocide implique : l’accusation la plus grave que le droit international puisse formuler.



