Soudan : après la chute d’El Fasher, l’ONU dénonce une spirale d’atrocités

L’horreur se poursuit à El Fasher. Après la prise de la principale ville du Darfour du Nord par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), les agences de l’ONU sur le terrain dressent un tableau apocalyptique : des centaines de civils tués dans une maternité bombardée, des milliers d’enfants piégés par les combats, et plus de 6 000 femmes enceintes privées de soins vitaux.



Lire l'article complet