Océans : les poissons, un puits de carbone invisible menacé par la pêche et le changement climatique

par Gaël Mariani, Docteur en écologie marine, World Maritime University

Anaëlle Durfort, Doctorante en écologie marine, Université de Montpellier

David Mouillot, Professeur en écologie, laboratoire MARBEC, Université de Montpellier

Jérôme Guiet, Researcher in marine ecosystem modeling, University of California, Los Angeles