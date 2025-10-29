Tolerance.ca
Océans : les poissons, un puits de carbone invisible menacé par la pêche et le changement climatique

par Gaël Mariani, Docteur en écologie marine, World Maritime University
Anaëlle Durfort, Doctorante en écologie marine, Université de Montpellier
David Mouillot, Professeur en écologie, laboratoire MARBEC, Université de Montpellier
Jérôme Guiet, Researcher in marine ecosystem modeling, University of California, Los Angeles
La pêche industrielle réduit la capacité des océans à stocker le CO₂. Protéger la haute mer pourrait renforcer ce puits de carbone vital sans menacer la sécurité alimentaire.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
