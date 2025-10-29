Tolerance.ca
Cameroun : la présidence à vie de Paul Biya entre dans une phase finale critique

par David E Kiwuwa, Associate Professor of International Studies, University of Nottingham
Pour la première fois, les partis d'opposition au Cameroun n'ont jamais été aussi « proches » de renverser Paul Biya, 92 ans, qui dirige le pays depuis 1982.

Le concurrent le plus sérieux de Biya lors des élections de 2025 était Issa Tchiroma Bakary, 76 ans, ancien allié et porte-parole du gouvernement. Il s'est présenté sous la bannière du Front de salut national du Cameroun. Il a obtenu plus…La Conversation


