Faut-il limiter les fruits chez les enfants à cause du sucre ? Voici ce que dit la science
par Nick Fuller, Clinical Trials Director, Department of Endocrinology, RPA Hospital, University of Sydney
On dit souvent aux parents que les fruits sont « mauvais » parce qu’ils contiennent du sucre, ce qui les amène à se demander quelle quantité ils doivent autoriser leur enfant à manger.
Ce message a été alimenté par le mouvement « sans sucre », qui diabolise le sucre en affirmant qu’il fait grossir et provoque le diabète. Ce mouvement promeut des listes arbitraires d’aliments à éviter, qui comprennent souvent les aliments préférés des enfants, tels que les bananes et les baies.
Mais comme beaucoup d’affirmations avancées par l’industrie des diètes, celle-ci n’est pas étayée…
- mercredi 29 octobre 2025