Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Le crime organisé est la première entreprise du Brésil et la menace la plus grave qui pèse sur le pays

par Robert Muggah, Richard von Weizsäcker Fellow na Bosch Academy e Co-fundador, Instituto Igarapé
Le 28 octobre 2025, Rio a vécu l’opération policière la plus sanglante de son histoire contre les narcotrafiquants. Mais alors que le crime organisé s’est imposé comme une puissance économique au Brésil, les démonstrations de force ne règlent rien.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Neurotechnologies : vivrons-nous tous dans la matrice ? Conversation avec Hervé Chneiweiss
~ Maths au quotidien : Full HD, 4K, 8K… ou pourquoi il n’est pas toujours utile d’augmenter la résolution de sa télévision
~ Combien de temps un moustique peut-il survivre sans piquer un humain ?
~ De la dépression postnatale à la détresse relationnelle : repenser la santé mentale périnatale
~ États-Unis : L'obligation d'informer les parents en cas d'avortement nuit à des adolescentes
~ Yaoundé risque de frôler les 38 °C d'ici 2030 : comment un aménagement écologique peut rafraîchir la capitale camerounaise
~ L'ouragan Melissa frappe la Jamaïque, l'ONU se prépare à apporter de l'aide
~ Gaza : quels pays accueillent les patients évacués par l’OMS ?
~ Melissa, ouragan « catastrophique », frappe la Jamaïque
~ En Centrafrique, la relance du processus de paix menacée par l’instabilité régionale
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter