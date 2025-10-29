Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

De la dépression postnatale à la détresse relationnelle : repenser la santé mentale périnatale

par Thomas Delawarde-SaÏas, Professeur de psychologie, Université du Québec à Montréal (UQAM)
On doit sortir du diagnostic binaire de la dépression postnatale et penser la parentalité comme une expérience relationnelle, pas seulement un trouble individuel.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Neurotechnologies : vivrons-nous tous dans la matrice ? Conversation avec Hervé Chneiweiss
~ Maths au quotidien : Full HD, 4K, 8K… ou pourquoi il n’est pas toujours utile d’augmenter la résolution de sa télévision
~ Combien de temps un moustique peut-il survivre sans piquer un humain ?
~ Le crime organisé est la première entreprise du Brésil et la menace la plus grave qui pèse sur le pays
~ États-Unis : L'obligation d'informer les parents en cas d'avortement nuit à des adolescentes
~ Yaoundé risque de frôler les 38 °C d'ici 2030 : comment un aménagement écologique peut rafraîchir la capitale camerounaise
~ L'ouragan Melissa frappe la Jamaïque, l'ONU se prépare à apporter de l'aide
~ Gaza : quels pays accueillent les patients évacués par l’OMS ?
~ Melissa, ouragan « catastrophique », frappe la Jamaïque
~ En Centrafrique, la relance du processus de paix menacée par l’instabilité régionale
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter