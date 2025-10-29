États-Unis : L'obligation d'informer les parents en cas d'avortement nuit à des adolescentes

par Human Rights Watch

Click to expand Image © 2025 Rebecca Hendin pour Human Rights Watch Les lois de certains États américains qui obligent les prestataires de soins de santé à informer les parents de la décision d'avortement d'une adolescente entraînent des retards préjudiciables et peuvent empêcher l'accès aux soins de santé.Si les décideurs politiques ont décrit la notification parentale comme moins contraignante que les lois sur le consentement parental, les lois sur la notification parentale accordent de fait aux parents – ou à un juge – un droit de veto sur la décision d'une jeune fille de procéder à…



Lire l'article complet