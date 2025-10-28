Tolerance.ca
Gaza : quels pays accueillent les patients évacués par l’OMS ?

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a évacué de Gaza depuis octobre 2023 plus de 7.600 patients nécessitant des soins d’urgence spécialisés à l’étranger. Parmi eux, deux tiers sont des enfants. A ce jour, 15.600 personnes malades ou blessées ont encore besoin d’être évacuées.


© Nations Unies
