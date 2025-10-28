Québec solidaire et des citoyens de Québec s’opposent au 3e lien

Québec, le 28 octobre 2025 — Lors d’un point de presse tenu ce matin, Québec solidaire, accompagné de résidentes et résidents des quartiers de Saint-Sauveur, Vanier, Saint-Roch, Saint-Jean-Baptiste, Limoilou et Beauport, ont joint leur voix pour rejeter le projet du 3e lien. Rappelons que le ministre des Transports, Jonatan Julien, a annoncé vouloir dévoiler le prix et le tracé du 3e lien d’ici la fin de l’automne. Le tracé envisagé ferait peser des risques sérieux pour la qualité de vie de quartiers entiers : trafic supplémentaire devant les écoles et les parcs, expropriations, bruit, pollution de l’air, etc.

« Québec solidaire s’oppose au 3e lien depuis le début. C’est un mauvais projet, de la part d’un mauvais gouvernement qui est seulement bon pour gaspiller l’argent des contribuables. Nous soutenons donc la mobilisation citoyenne contre ce projet et demandons au gouvernement de faire son travail : protéger les milieux de vie des résidentes et des résidents de la Capitale-Nationale. », a déclaré Ruba Ghazal, porte-parole de Québec solidaire.

« Le 3e lien est un mauvais projet de mobilité, à un prix exorbitant qui empêche la réalisation d’autres projets, dont l’entretien des routes et le développement du transport collectif. Avec son 3e lien, la CAQ va faire augmenter le nombre de véhicules et rendre les rues résidentielles plus dangereuses. Quand la CAQ va-t-elle arrêter de gaspiller de l’argent dans des projets autoroutiers et enfin investir dans le transport collectif? Les gens ont besoin d’options de transports efficaces et bon marché. », a déclaré Etienne Grandmont, député de Taschereau et responsable solidaire en matière de transports et de mobilité durable.

« L’augmentation du trafic routier, ça affecte directement les milieux de vie, la qualité de l’air, ainsi que le bruit et la tranquillité dans les quartiers résidentiels. Ce n’est pas avec ce projet qu’on va enfin se libérer de notre dépendance à l’auto. Il faut arrêter de dépenser de l’argent là-dedans et investir dans des solutions de transports économiques et écologiques: le tramway, le train, les autobus, le vélo-partage, etc. On a tout ce qu’il faut pour être des champions de la mobilité durable au Québec. », a ajouté Sol Zanetti, député solidaire de Jean-Lesage.

« Les études internationales de projets semblables nous montrent que le problème de la congestion ne peut pas se régler en augmentant la largeur ou la longueur des autoroutes. La seule solution efficace se trouve dans le transport en commun. L’augmentation du réseau routier diminue la qualité de vie et augmente plusieurs maladies chroniques comme l’asthme, les maladies cardio-vasculaires, l’hypertension et la mortalité dans les populations voisines. » a expliqué Yv Bonnier Viger, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive.

Myriam Nickner-Hudon, présidente du Conseil de quartier de Saint-Sauveur a conclu : « En général, ce n’est jamais une bonne nouvelle pour la basse-ville quand le gouvernement décide de régler les « problèmes » de congestion routière dans les quartiers centraux. On se rappellera de la création du boulevard Charest durant les années 1960. L’ajout d’une autoroute urbaine dans des milieux de vie existants laisse des dommages permanents sur la qualité de vie, l’économie et la santé de ceux qui vivent à proximité. Pendant que rien ne justifie la pertinence d’un troisième lien pour « régler le trafic », on prive des milliers de personnes de solutions de mobilité réalisables comme le trambus ou les funiculaires prévus dans la mouture 2018 du projet de réseau de transport structurant. »

Québec solidaire était accompagné à son point de presse de :

Myriam Nickner-Hudon ( Conseil de quartier de Saint-Sauveur )

Nicolas Drolet ( La Ruche Vanier )

Lucie Pelletier ( La Table citoyenne Littoral Est )

Mathieu Caron ( Emprises )

Marcel Paré ( Mouvement pour une ville zéro déchet )

Daniel Guay et Patrick Albert ( Accès Saint-Laurent Beauport )

François Trépanier-Huot (Le Collectif Agora)

— 30 —