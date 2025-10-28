Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Melissa, ouragan « catastrophique », frappe la Jamaïque

L'ouragan Melissa a touché terre mardi en Jamaïque. Cette tempête de catégorie 5 accompagnée de vents violents et de risques importants d'inondations soudaines pourrait affecter des centaines de milliers de personnes.


© Nations Unies -
