En Centrafrique, la relance du processus de paix menacée par l’instabilité régionale

À deux mois des élections générales prévues le 28 décembre, la République centrafricaine (RCA) semble renouer avec un certain élan politique. Mais la cheffe de la mission de l’ONU dans le pays (MINUSCA), Valentine Rugwabiza, avertit : la situation demeure fragile, menacée par la guerre au Soudan voisin et par des restrictions budgétaires qui limitent l’action de la mission.



