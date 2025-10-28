EN DIRECT - Réunion du Conseil de sécurité sur la République centrafricaine

Le Conseil de sécurité se réunit sur la situation en République centrafricaine (RCA) en présence de Valentine Rugwabiza, qui dirige la mission de maintien de la paix de l'ONU dans le pays : la MINUSCA. Le direct est assuré par la Section de la couverture des réunions de l’ONU.



