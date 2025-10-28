Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Marwan Barghouti, l’homme de l’espoir pour une Palestine démocratique

par Vincent Lemire, Professeur en histoire contemporaine, Université Gustave Eiffel
Anna C. Zielinska, MCF en philosophie morale, philosophie politique et philosophie du droit, membre des Archives Henri-Poincaré, Université de Lorraine
Leader palestinien emprisonné depuis 2002, Marwan Barghouti, très populaire auprès des siens, pourrait en cas de libération jouer un rôle clé dans le processus de paix.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
