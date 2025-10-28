Infertilité masculine et pesticides : un danger invisible ?
par Marwa Lahimer, Chercheuse associée - UMR-I 01 Périnatalité & Risques Toxiques (Peritox), centre universitaire de recherche en santé, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Hafida Khorsi, Professeur des universités en microbiologie, PériTox - Périnatalité et Risques Toxiques - UMR_I 01, UPJV / INERIS, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Moncef Benkhalifa, Professeur de médecine et biologie de la reproduction, Cecos de Picardie, CHU Amiens Picardie - chercheur UMR-I 01 Périnatalité & Risques Toxiques (Peritox), centre universitaire de recherche en santé, Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
Sophian Tricotteaux-Zarqaoui, Doctorant, laboratoire Périnatalité et Risques toxiques (UMR_I 01), Université de Picardie Jules Verne (UPJV)
La fertilité masculine, comme celle des femmes, enregistre depuis de nombreuses années un déclin significatif. En cause, non seulement l’évolution des modes de vie, mais aussi l’exposition à certains polluants.
Lire l'article complet
© La Conversation
- mardi 28 octobre 2025