Réhabiter Valence un an après les inondations : le peuple va-t-il aider à sauver le peuple ?

par Guillaume Nord, Hydrologue, Université Grenoble Alpes (UGA)

Brice Boudevillain, Hydro-météorologue à l'Institut des Géosciences de l'Environnement, Université Grenoble Alpes (UGA)

Guy Delrieu, Directeur de Recherche CNRS émérite, hydro-météorologue, Université Grenoble Alpes (UGA)

Isabelle Ruin, Chercheuse, CNRS, Institut des Géosciences de l'Environnement, Université Grenoble Alpes (UGA)

Jason Guillermo Granados Morales, Doctorant en sciences économiques, Université Grenoble Alpes (UGA)

Jean-Dominique Creutin, Hydrométéorologue, Université Grenoble Alpes (UGA)

Yvan Renou, MCF HDR en socio-économie de l'environnement, Université Grenoble Alpes (UGA)