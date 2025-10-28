Tolerance.ca
Observatoire des droits humains

Réhabiter Valence un an après les inondations : le peuple va-t-il aider à sauver le peuple ?

par Guillaume Nord, Hydrologue, Université Grenoble Alpes (UGA)
Brice Boudevillain, Hydro-météorologue à l'Institut des Géosciences de l'Environnement, Université Grenoble Alpes (UGA)
Guy Delrieu, Directeur de Recherche CNRS émérite, hydro-météorologue, Université Grenoble Alpes (UGA)
Isabelle Ruin, Chercheuse, CNRS, Institut des Géosciences de l'Environnement, Université Grenoble Alpes (UGA)
Jason Guillermo Granados Morales, Doctorant en sciences économiques, Université Grenoble Alpes (UGA)
Jean-Dominique Creutin, Hydrométéorologue, Université Grenoble Alpes (UGA)
Yvan Renou, MCF HDR en socio-économie de l'environnement, Université Grenoble Alpes (UGA)
C’est une phrase qui s’est rapidement imposée au moment des inondations meurtrières qui ont touché Valence : « Seul le peuple sauve le peuple. »La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
