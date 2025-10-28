Nomination des membres de la commission d'enquête sur la situation des droits humains dans l'est de la RDC

Le Président du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, Jürg Lauber, a annoncé lundi la nomination des trois membres de la Commission d'enquête de l'ONU sur la situation des droits humains dans les provinces du Sud-Kivu et du Nord-Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo (RDC).



