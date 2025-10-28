En Asie du Sud-Est, Guterres plaide en faveur de l’action climatique

Dans un contexte de divisions mondiales croissantes et d’incertitude économique, le chef de l'ONU a appelé lundi à une coopération multilatérale plus forte et à des réformes radicales des systèmes financiers et de gouvernance mondiaux, soulignant la nécessité d’un « monde multipolaire en réseau » où l’équité et l’inclusion guident la prise de décision.



Lire l'article complet