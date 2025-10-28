La Russie a commis des crimes contre l'humanité en Ukraine, selon l'ONU

Les autorités russes ont systématiquement coordonné des actions visant à expulser des civils ukrainiens de leurs foyers par des attaques de drones, déclare la Commission d'enquête internationale indépendante sur l'Ukraine dans un nouveau rapport soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies.



