Soudan : le risque d’atrocités à grande échelle à El Fasher augmente « de jour en jour »

De graves atrocités, notamment des exécutions sommaires, seraient perpétrées à El Fasher, la capitale régionale du Darfour, au Soudan, par les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR), a prévenu lundi le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH).



Lire l'article complet