Une cheffe cuisinière amazonienne place l’alimentation au coeur de la diplomatie à la Conférence sur le climat

Alors que les dirigeants mondiaux se réuniront à Belém, au Brésil, pour la Conférence des Nations Unies sur le climat (COP30) en novembre, ils trouveront dans le menu bien plus que des saveurs locales : de la matière à réflexion.



Lire l'article complet