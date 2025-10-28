Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

« Je suis sorti et j'ai pleuré » : ce que le personnel des établissements pour personnes âgées dit de son chagrin lorsque des résidents décèdent

par Jennifer Tieman, Matthew Flinders Professor and Director of the Research Centre for Palliative Care, Death and Dying, Flinders University
Priyanka Vandersman, Senior Research Fellow, College of Nursing and Health Sciences, Flinders University
Le personnel soignant des établissements pour aînés vit un deuil souvent ignoré lorsque les résidents décèdent. On doit mieux les soutenir.La Conversation


Lire l'article complet

© La Conversation -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ Une cheffe cuisinière amazonienne place l’alimentation au coeur de la diplomatie à la Conférence sur le climat
~ Logement : les partis municipaux prisonniers de la logique du marché
~ Le cas Yuka : quand l’information sur les aliments convoque confiance, « empowerment » et gouvernance algorithmique
~ Nomination des membres de la commission d'enquête sur la situation des droits humains dans l'est de la RDC
~ En Asie du Sud-Est, Guterres plaide en faveur de l’action climatique
~ Faute d'argent, les programmes de lutte contre la violence envers les femmes sont au bord du gouffre
~ La Russie a commis des crimes contre l'humanité en Ukraine, selon l'ONU
~ Soudan : le risque d’atrocités à grande échelle à El Fasher augmente « de jour en jour »
~ Pakistan : Abandonner les poursuites contre un journaliste ayant dénoncé des abus
~ L’opéra, carte sonore du monde
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter