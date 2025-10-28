« Je suis sorti et j'ai pleuré » : ce que le personnel des établissements pour personnes âgées dit de son chagrin lorsque des résidents décèdent
par Jennifer Tieman, Matthew Flinders Professor and Director of the Research Centre for Palliative Care, Death and Dying, Flinders University
Priyanka Vandersman, Senior Research Fellow, College of Nursing and Health Sciences, Flinders University
Le personnel soignant des établissements pour aînés vit un deuil souvent ignoré lorsque les résidents décèdent. On doit mieux les soutenir.
