Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Pakistan : Abandonner les poursuites contre un journaliste ayant dénoncé des abus

par Human Rights Watch
Click to expand Image Le journaliste pakistanais Matiullah Jan, photographié lors d'un entretien dans son bureau à Islamabad, la capitale du pays, le 13 mars 2019. © 2019 Akhtar Soomro/Reuters (Bangkok) – Un tribunal antiterroriste d'Islamabad, au Pakistan, a prévu d’inculper le journaliste Matiullah Jan sur la base de motifs apparemment politiques, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch ; ce journaliste dénonce depuis longtemps les abus policiers dans ce pays. Les autorités pakistanaises devraient immédiatement abandonner les accusations sans fondement portées contre…


Lire l'article complet

© Human Rights Watch -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ L’opéra, carte sonore du monde
~ Mali. Les autorités doivent immédiatement libérer l’ancien premier ministre Moussa Mara et mettre fin à la répression des droits civils et politiques
~ « Pas dans ma cour » : Les deux faces du NIMBYisme québécois
~ Quand la Constitution québécoise ignore les peuples autochtones
~ Violences de genre dans les arts et la culture : de la nécessité de mobiliser la recherche internationale
~ Le champ magnétique terrestre pourrait être quasiment éternel
~ Stars d’Internet, les orchidées à visage de singe sont au bord de l’extinction
~ Les poussières du Sahara qui remontent en Europe sont-elles radioactives du fait des essais nucléaires des années 1960 ?
~ L’industrie automobile européenne face à la guerre en Ukraine
~ Et si nos croyances pouvaient façonner notre intelligence ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter