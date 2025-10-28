Pakistan : Abandonner les poursuites contre un journaliste ayant dénoncé des abus

par Human Rights Watch

Click to expand Image Le journaliste pakistanais Matiullah Jan, photographié lors d'un entretien dans son bureau à Islamabad, la capitale du pays, le 13 mars 2019. © 2019 Akhtar Soomro/Reuters (Bangkok) – Un tribunal antiterroriste d'Islamabad, au Pakistan, a prévu d’inculper le journaliste Matiullah Jan sur la base de motifs apparemment politiques, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch ; ce journaliste dénonce depuis longtemps les abus policiers dans ce pays. Les autorités pakistanaises devraient immédiatement abandonner les accusations sans fondement portées contre…



