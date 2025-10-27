Tolerance.ca
Directeur / Éditeur: Victor Teboul, Ph.D.
Regard sur nous et ouverture sur le monde
Indépendant et neutre par rapport à toute orientation politique ou religieuse, Tolerance.ca® vise à promouvoir les grands principes démocratiques sur lesquels repose la tolérance.
Observatoire des droits humains

Mali. Les autorités doivent immédiatement libérer l’ancien premier ministre Moussa Mara et mettre fin à la répression des droits civils et politiques

par Amnesty International
La condamnation et la peine de deux ans de prison dont un an ferme et à une amende de 500  000 francs CFA (762 euros) dont 1 franc symbolique à l’État malien, infligées à l’ancien premier ministre malien Moussa Mara pour des accusations entre autres d’atteinte au crédit de l’État constituent une parodie de justice, […] The post Mali. Les autorités doivent immédiatement libérer l’ancien premier ministre Moussa Mara et mettre fin à la répression des droits civils et politiques appeared first on Amnesty International. ]]>


Lire l'article complet

© Amnestie Internationale -
Abonnez-vous à Tolerance.ca


Aussi
~ L’opéra, carte sonore du monde
~ « Pas dans ma cour » : Les deux faces du NIMBYisme québécois
~ Quand la Constitution québécoise ignore les peuples autochtones
~ Violences de genre dans les arts et la culture : de la nécessité de mobiliser la recherche internationale
~ Le champ magnétique terrestre pourrait être quasiment éternel
~ Stars d’Internet, les orchidées à visage de singe sont au bord de l’extinction
~ Les poussières du Sahara qui remontent en Europe sont-elles radioactives du fait des essais nucléaires des années 1960 ?
~ L’industrie automobile européenne face à la guerre en Ukraine
~ Et si nos croyances pouvaient façonner notre intelligence ?
~ Octobre rose : et si on parlait aussi du dépistage chez les femmes atteintes d’une maladie chronique, comme la sclérose en plaques ?
Suivez-nous sur ...
Facebook Twitter